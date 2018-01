Supermarkten slaan kleinhandel murw VIJF WARENHUIZEN OP ZAKDOEK BEZORGEN LOKALE HANDELAARS RODE CIJFERS ROBBY DIERICKX

02u30 0 Foto Lukas Uitbater Roby van beenhouwerij Rosbyves. Machelen Met vijf supermarkten - waarvan er drie dit jaar de deuren openden - op een zakdoek krijgen de kleine zelfstandigen in Diegem het steeds zwaarder te verduren. Inwoners en toevallige passanten stoppen niet langer bij de lokale bakker of beenhouwer, maar kiezen voor de grootwarenhuizen. "Het wordt steeds moeilijker om te overleven", klinkt het. Twee zaken gingen inmiddels dicht.

2017 was het jaar van de nieuwe grootwarenhuizen in Diegem. De voorbije maanden openden in een straal van minder dan 500 meter namelijk een OKay, een Lidl en een Bio-Planet. Wat verderop liggen ook nog een Aldi en een kleine Carrefour. Gevolg: de kleinhandel in de Machelse deelgemeente staat zwaar onder druk. De voorbije maanden sloten Bakkerij Verstraeten en groentewinkel 't Klokhuis al de deuren en een broodjeszaak gaat binnenkort definitief dicht. Het moet gezegd: niet overal was de concurrentie met de supermarkten de voornaamste reden van de sluiting, maar het speelde wel mee. "Het spreekt voor zich dat elke kleine zelfstandige het steeds moeilijker krijgt door de komst van de supermarkten", zegt Chris Pabbruwee, voorzitter van de Verenigde Handelaars en Zelfstandigen Diegem. "Op onze vergaderingen komt de zware concurrentie steeds aan bod."





Om de kleinhandel te promoten bracht de Verenigde Handelaars en Zelfstandigen Diegem enkele weken geleden een eindejaarskaart voor de inwoners uit. "Daarop worden alle handelszaken nog eens opgelijst en maken we ook duidelijk wat het verschil is tussen een lokale handelaar en een grootwarenhuis", aldus nog Pabbruwee. "Zo zijn de service en de kwaliteit vaak beter bij een kleine zelfstandige dan in een supermarkt."





Vierde minder omzet

Bij beenhouwerij Rosbyves in de Kerktorenstraat kunnen ze de concurrentie met de grootwarenhuizen voorlopig nog aan, al voelen ze ook daar dat de druk steeds groter wordt. "Sinds de opening van de drie nieuwe supermarkten is onze omzet met 20 tot 25 procent gedaald", zegt zaakvoerder Roby Soetemans. "Passanten stoppen al sneller aan een warenhuis, waar ze alles in één klap kunnen vinden. Het is nu vooral hopen dat we de komende maanden niet nog meer klanten verliezen, want anders ziet de toekomst er maar somber uit."





Schepen van Middenstand Rony Debeerst (sp.a) was gisteren niet bereikbaar. Burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) beseft dat het aantal supermarkten een invloed heeft op de lokale handel. "Maar dat is niet alleen in Diegem het geval. Ook in andere gemeenten komen meer en meer warenhuizen. We kunnen dit namelijk niet tegenhouden indien de bouwaanvragen in orde zijn. Anderzijds, in onze hoofdgemeente Machelen zijn minder supermarkten en ook daar verdwijnen handelszaken."





Gemeente kon wél helpen

"Dat de gemeente er niets aan kan doen, klopt niet", repliceert Roby Soetemans. "Het bewijs levert de stad Turnhout. Daar voerde het stadsbestuur recent een stop op supermarkten in. In Diegem is het daarvoor te laat, maar het toont aan dat de gemeente wel degelijk had kunnen ingrijpen."





"Dat is een maatregel die we niet zomaar kunnen nemen", antwoordt De Groef. "Zo'n beslissing neem je bij de opmaak van de ruimtelijke planning. Trouwens, in de plaats van de verdwenen handelszaken komen nieuwe winkels. Die beginnende zelfstandigen krijgen van de gemeente een premie."