Studeren kan voortaan in business lounges Regus en Spaces RDK

12 december 2018

12u50 0 Machelen Studenten die samen willen studeren, kunnen dat tot 31 januari bij flexwerkaanbieders Regus en Spaces in Diegem. Beide bedrijven bieden hun business lounges aan voor de blokkende studenten.

Het samen studeren wint de laatste jaren fors aan populariteit en daar spelen Regus en Spaces nu op in. Alle studenten kunnen er op vertoon van hun studentenkaart gratis blokken in de business lounges. Niet onbelangrijk: er is gratis koffie, water, thee en wifi. De deuren van het Spaces Brussels Airport Center in de De Kleetlaan en van het Regus Brussels Airport Center in de Pegasuslaan zijn elke weekdag open van 8.30 tot 18 uur.

“Een creatieve en originele werkplek stimuleert het brein”, weet William Willems, algemeen directeur van Spaces en Regus België. “Met dit initiatief willen we dan ook studenten steunen tijdens de blok, door hen te laten studeren op één van onze werkpleklocaties. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken.”