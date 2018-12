Studenten kunnen in bib terecht tijdens examens WHW

01 december 2018

09u25 0 Machelen Studenten die nog een plek zoeken om te studeren tijdens de blokperiode, kunnen terecht in de bib van Machelen.

Net als veel andere steden en gemeenten doet ook Machelen zijn duit in het zakje voor zijn studenten. De ruimte op de eerste verdieping is open voor alle studenten uit de gemeente die ouder zijn dan zestien jaar. Een stoeltje reserveren moet 24 uur op voorhand via bibliotheek@machelen.be.