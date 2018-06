Steve Claeys trekt N-VA-lijst 15 juni 2018

De Machelse oppositiepartij N-VA heeft Steve Claeys aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Hij wordt gevolgd door OCMW-raadslid Magda Geeroms, terwijl huidig gemeenteraadslid Steven Tielemans op plaats drie prijkt. Raymonde Leskens en Bart Masschelein vervolledigen de top vijf. Lijstduwers zijn Stef Panneels uit Diegem en plaatselijk voorzitter, gemeenteraadslid en ereschepen Michel Van Neste.





De lijst van N-VA telt maar liefst achttien nieuwe namen. In totaal stellen twaalf vrouwen en dertien mannen zich kandidaat. De jongste deelnemer is amper 18 jaar oud en heeft buitenlandse roots. De hele lijst wordt zondag bekendgemaakt op de jaarmarkt in Machelen. (RDK)