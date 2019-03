Standengeld braderijen, jaar- en rommelmarkten gelijk in beide deelgemeenten Robby Dierickx

09u25 0 Machelen De prijzen die handelaars en inwoners moeten betalen voor hun deelname aan braderijen, jaarmarkten en rommelmarkten in Machelen en Diegem zijn voortaan hetzelfde in beide deelgemeenten. Dit betekent een verlaging van het standengeld in Machelen.

Tot voor kort was het duurder om in Machelen deel te nemen aan een braderij, jaarmarkt of rommelmarkt dan in Diegem. Het schepencollege vond dat oneerlijk voor de Machelaars en daarom werden de tarieven gelijkgesteld. Vanaf nu betalen handelaars en inwoners in beide deelgemeenten 3 euro per lopende meter wanneer er vooraf ingeschreven en betaald wordt voor de braderij in Machelen en de jaarmarkt in Diegem. Na de inschrijvingsperiode of bij betaling op de dag zelf is het 5 euro per lopende meter. De prijs voor een stand op de rommelmarkten van Machelen en Diegem blijft op 1,50 euro per lopende meter.

“Op die manier creëren we een gelijkheid voor beide deelgemeenten”, zegt schepen van Middenstand Kris Jacobs (Open Vld). “We hebben ervoor gekozen de laagste prijs te nemen, om zoveel mogelijk handelaars te stimuleren om deel te nemen.”