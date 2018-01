Stal man bouwmaterialen voor eigen verbouwing? 02u42 0 Machelen Een twintiger uit Diegem riskeert in totaal 24 maanden cel voor diefstal, heling en cannabisbezit.

In mei 2016 werd een werf in Kampenhout geteisterd door diefstallen. Een anonieme tip leidde de politie naar de woning van de man in Diegem. Bij de daaropvolgende huiszoeking werd materiaal dat gestolen werd op de werf aangetroffen, net als andere gestolen goederen. De man bleek in geldnood te verkeren en was bezig met verbouwingen. "Hij heeft de bouwmaterialen gestolen op de werf om er zo mee zijn eigen verbouwingen te kunnen voltooien. De andere gestolen waren verkocht hij door", aldus het parket.





"Alleen afval"

De beklaagde ontkent echter elke betrokkenheid bij de diefstal en de heling. "Als ik al iets meenam bij een wandeling met mijn honden dan was het afval, zeker geen waardevolle bouwmaterialen." Bij de huiszoeking werd op zolder ook een kleine cannabisplantage aangetroffen. "Voor eigen gebruik", klonk het bij hem en zijn vriendin, die betrokken was. Tegen haar werd de minimumstraf van drie maanden gevorderd. Uitspraak op 6 februari.





(WHW)