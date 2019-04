Spookresidentie Zilverhof: vier jaar na de bouw zijn slechts 4 van de 108 serviceflats bewoond Dimitri Berlanger

09 april 2019

17u21 0 Machelen Vier jaar na de opening van residentie Zilverhof in Diegem staan de 108 serviceflats nagenoeg leeg. Amper vier zijn er vandaag bewoond. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om er 89 businessflats en 19 residentiële appartementen van te maken. “We begrijpen niet waarom ze niet verhuurd geraken, maar willen leegstand en verloedering vermijden. Daarom grijpen we in”, zegt schepen van Sociale Zaken Karina Rombauts (CD&V).

Het Zilverhof-complex langs de Woluwelaan opende in 2015 de deuren nadat twee jaar eerder de eerste steen werd gelegd. Behalve ultramoderne assistentiewoningen bevatte het complex ook een lounge, een kapsalon, een warenhuis en een fitness.

Het gebouw bestaat uit drie vleugels en een binnentuin. De 108 ruime assistentiewoningen werden afgewerkt met hoogwaardige materialen. Op het gelijkvloers werden meerdere gemeenschappelijke ruimten opgetrokken. De bewoners kunnen er tot rust komen in de fitness- en wellnessruimte, de lounge, of het restaurant. Op de benedenverdieping bevindt zich ook een Carrefour Express, toegankelijk voor iedereen. “Dit is een belangrijk project voor onze gemeente”, luidde het bij het toenmalige gemeentebestuur. De flats zijn ook erkend als assistentiewoningen door de Vlaamse overheid, wat tot een fiscaal gunstig regime bij de aankoop leidde. Zo’n 150 senioren moesten er onderdak vinden.

Kapper al gesloten

Maar vier jaar later is daar hoegenaamd geen sprake van. “De serviceflats zijn allemaal verkocht met de bedoeling om ze te verhuren”, legt schepen Rombauts uit. “Maar dat is dus zwaar tegengevallen. De aanhoudende leegstand noopten onder meer de kapperszaak en het restaurant tot een sluiting. Enkel de Carrefour-winkel draait goed.”

Amper vier flats zijn vandaag effectief bewoond door senioren. “Kalmkes”, was dan ook het toepasselijke antwoord op onze vraag aan één van hen hoe het is om bijna alleen te wonen in zo’n immens gebouw.

De gemeente grijpt nu in. “We willen leegstand en verdere verloedering voorkomen. Samen met de vereniging van mede-eigenaars hebben we tot een functiewijziging beslist. Er komt een invulling van 89 businessflats en 19 residentiële appartementen. Het residentierestaurant wordt een zelfstandig restaurant, waar zowel de bewoners als ‘gewone’ klanten terecht zullen kunnen. De fitness- en wellnessruimten blijven deel uitmaken van de gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners en er komt opnieuw een kapper. Er worden alleszins geen structurele aanpassingswerken uitgevoerd. We hopen door de functiewijziging vooral een ruimer publiek aan te spreken.”

Prijs niet te hoog

Een verklaring voor het gebrek aan belangstelling heeft Rombauts niet. “Het is niet te begrijpen. In andere gemeenten komen soortgelijke initiatieven wel van de grond. In Kortenberg geraakte een gelijkaardig initiatief meteen ingevuld. Ook de prijs is niet hoger dan elders (dagprijs vanaf 35 euro voor eenpersoonsflat en 43 euro voor een tweepersoonflat, red.). Misschien heeft het te maken met de ligging. Zilverhof ligt een eindje van het centrum verwijderd en er zijn ook heel wat bedrijven in de buurt. We merken ook dat OCMW-serviceflats nabij een woonzorgcentrum veel makkelijker verhuurd raken.”