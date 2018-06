Spoedcursus thuiscomposteren 15 juni 2018

Samen met afvalintercommunale Incovo organiseert de gemeente Machelen op dinsdag 26 juni van 19 tot 20 uur een spoedcursus thuiscomposteren. Jan Godemont, coördinator van het project Tuinkracht, stoomt de deelnemers op een uurtje klaar om te composteren in bakken of een compostvat. Op die manier kunnen ze hun eigen GFT-afval verwerken tot compost, de meest milieuvriendelijke oplossing voor tuin- en keukenafval.





Wie wil deelnemen, moet zich op voorhand inschrijven via info@incovo.be of 02/255.94.70. Het aantal deelnemers is beperkt.





(RDK)