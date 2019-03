Sp.a-spirit-Groen: “Quick wins nodig om parkeerproblemen aan te pakken” Robby Dierickx

13 maart 2019

13u41 0 Machelen Oppositiepartij sp.a-spirit-Groen wil dat het schepencollege in Machelen enkele quick wins doorvoert om de parkeerproblematiek op korte termijn aan te pakken. Daarnaast vraagt het kartel de opmaak van een mobiliteits- en parkeerplan om ook op langere termijn oplossingen te vinden. Het schepencollege heeft naar eigen zeggen al stappen ondernomen.

“Om de parkeerproblematiek in de wijk van de Van Fraechemstraat, Moysonstraat, De Spoelberchstraat, Van der Stappenstraat en C. Françoisstraat aan te pakken, kunnen parkeerplaatsen gecreëerd worden op de site waar de gemeentelijke buitendiensten momenteel nog onderdak hebben”, zegt voormalig burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). “Zij verhuizen naar de Felix Timmermanslaan, waardoor de gebouwen leeg komen te staan. Het is de ideale plek om extra parkeergelegenheid te creëren.” Daarnaast vindt sp.a-spirit-Groen dat er ook extra parkeerplaatsen aan het jeugdvoetbalcomplex van Diegem Sport moeten komen, net als langs de Oude Woluwelaan.

Mobiliteitsschepen Steve Claeys (N-VA) is ietwat verbaasd dat het kartel nu met die plannen naar buiten komt. “Het zijn namelijk plannen die in de vorige legislatuur – toen het kartel aan de macht was – al gemaakt werden, maar niet uitgevoerd werden. De voorbije jaren werd te weinig gedaan om de parkeerproblematiek op te lossen, maar daar gaan wij verandering in brengen. Zo zijn we al bezig met de drie voorstellen die sp.a-spirit-Groen nu doet. Voor de Van Fraechemlaan is het evenwel nog wachten op de verhuis van de buitendiensten. Wat het jeugdcomplex betreft, wachten we op subsidies en voor de Oude Woluwelaan bekijken we waar we extra parkeerplaatsen kunnen creëren. Op langere termijn is er inderdaad nood aan een mobiliteits- en parkeerplan.”

Meer over politiek

Oude Woluwelaan