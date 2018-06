Slemwerken dag later dan gepland 11 juni 2018

De slemwerken in de Kosterstraat, de Toekomststraat, de Pieter Schroonsstraat en de Chrysantenstraat in Machelen die eerder voor woensdag 13 juni gepland stonden, worden een dag later uitgevoerd. Daardoor zal het verkeer op donderdag 14 juni een omleiding moeten volgen. Bij de slemwerken wordt het asfalt opnieuw waterdicht gemaakt en beschermd tegen scheuren en loskomend grind.





(RDK)