Slachtoffer steunt beklaagde 01 februari 2018

Een 26-jarige man uit Machelen riskeert 6 maanden cel voor partnergeweld. De man wordt ervan verdacht zijn (ex-)partner tot drie maal toe geslagen te hebben. Bj een van de incidenten ging hij haar te lijf met een kruk. Opvallend: het slachtoffer woonde de rechtszaak bij om haar ex te steunen. "Ik zou me slecht voelen mocht hij nu een zware straf krijgen", klonk het. "Liefde maakt blind zeker?" Of de twee, die samen twee kinderen hebben, nog een verhouding hebben is niet duidelijk. "Er is alleszins een goede verstandhouing", aldus de verdediging. Het parket had weinig oren naar het pesudo-romantische tafereeltje. "Tot drie maal toe is de politie naar zijn woning moeten gaan om een huilende vrouw aan te treffen. Soms waren hun kinderen er zelfs bij." (WHW)