Slachtoffer steunt beklaagde, zonder succes 22 februari 2018

Een 26-jarige man uit Machelen is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor partnergeweld. De man sloeg zijn (ex-)partner tot drie maal toe. Bij een van de incidenten ging hij haar te lijf met een kruk. Opvallend: het slachtoffer woonde de rechtszaak bij om haar ex te steunen. "Ik zou me slecht voelen mocht hij nu een zware straf krijgen", zei de vrouw. Of de twee, die samen twee kinderen hebben, nog een koppel vormen is niet duidelijk. "Dat is op zich ook irrelevant voor de straftoemeting. De beklaagde ging meermaals over de schreef en dient daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen", aldus de rechter. (WHW)