Sinthai na drie maanden weer open RESTAURANT MOEST WACHTEN OP HERSTELLINGSWERKEN NA BRAND ROBBY DIERICKX

06 maart 2018

02u51 0 Machelen In de Oude Haachtsesteenweg konden de uitbaters van restaurant Sinthai gisteren hun zaak eindelijk heropenen. Begin december moesten ze de deuren noodgedwongen sluiten, omdat het barkoud was in het restaurant. Na een brand van een half jaar eerder waren er namelijk nog geen herstellingswerken uitgevoerd. Dat euvel is nu verholpen.

In de nacht van 23 op 24 mei vorig jaar brak plots brand uit in het achtergebouw van restaurant Sinthai in de Oude Haachtsesteenweg in Diegem. De schade in het Thais restaurant bleef beperkt, maar toch moesten Jurgen Vandenbranden en zijn vrouw Oeike de deuren twee weken sluiten om de brandgeur weg te krijgen en tijdelijke voor- en achterdeuren te plaatsen. Begin juni zwaaiden de deuren opnieuw open, maar net voor de winter werd het plots barkoud in het restaurant. "De huisbaas had nog geen herstellingswerken uitgevoerd, waardoor we het nog steeds met tijdelijke deuren moesten doen", aldus Jurgen Vandenbranden. "Die hielden de koude echter niet tegen. Omdat ook de verwarming haperde, moesten onze klanten in hun winterjas tafelen. Dat konden we hen echter niet aandoen, waardoor we de zaak noodgedwongen moesten sluiten."





Welles-nietes

Wat volgde was een welles-nietesspelletje tussen de uitbaters van het restaurant en de huisbaas over de herstellingswerken. Zo erg zelfs dat de uitbaters overwogen om elders een restaurant te starten. Maar vorige week donderdag werden de noodzakelijke herstellingen dan toch eindelijk uitgevoerd. Het restaurant kreeg nieuwe ramen en deuren, en ook de verwarming werd hersteld. Gisteren zwaaiden de deuren van Sinthai dan ook opnieuw open. Jurgen en Oeike zijn uiteraard bijzonder tevreden dat ze eindelijk opnieuw klanten kunnen ontvangen, al zullen ze de voorbije drie maanden niet snel vergeten. "Al die tijd zaten we zonder inkomen", klinkt het. "Als zelfstandige kan je bij dit soort van omstandigheden nergens gaan aankloppen. We hebben dan ook drie maanden lang van ons spaargeld geleefd. Voor ons is het met andere woorden een enorme opluchting dat we nu eindelijk terug aan de slag kunnen."





Zeer veel reservaties

Het nieuws over de heropening werd massaal gedeeld via sociale media, waardoor de reservaties de voorbije dagen niet te tellen waren. "We hebben zelfs al reservaties tot in april", aldus een dolgelukkige Jurgen Vandenbranden. "Enig minpuntje: we moeten ook heel wat mensen weigeren omdat we geen personeel meer hebben. De werknemers vonden snel elders werk, dus Oeike staat voorlopig in de keuken, terwijl ik de zaal doe. Om de werkdruk aan te kunnen, hebben we noodgedwongen twee tafels weggehaald. We zullen nu moeten zien of we dit kunnen bolwerken. Op korte termijn nieuw personeel vinden, is namelijk onmogelijk."





Werken nodig

De herstellingen mogen dan wel gebeurd zijn, toch zijn er hier en daar nog gebreken. "Als we willen voorkomen dat we de deuren volgende winter opnieuw moeten sluiten, dan zullen er nog werken uitgevoerd moeten worden. We zullen dan ook met de huisbaas bekijken wat nog nodig is. Hopelijk is ze bereid om die werken uit te voeren", besluit Jurgen.