Schroonsstraat nog heel weekend dicht door zinkgat 10 februari 2018

02u36 0

De Pieter Schroonsstraat in Machelen blijft nog het hele weekend dicht nadat er donderdagochtend plots een zinkgat ontstaan was. De straat wordt maandag hersteld, zodat er dinsdag opnieuw verkeer door kan. Intussen is de exacte oorzaak van het ontstaan van het zinkgat bekend. "Het ging om een breuk in de hoofdriolering ter hoogte van een huisaansluiting die al jaren niet meer in gebruik was", vertelt Mark Van Dam van de technische dienst van Machelen. "De aansluiting was verouderd. Bovendien rijdt er veel zwaar verkeer door de straat en was het ook nog eens bijzonder koud. Een combinatie van die factoren ligt aan de basis van de breuk." Het hele weekend blijft de straat nog afgesloten. "Volgens de weersvoorspellingen zullen we maandag asfalt kunnen gieten, dus het is tot dan wachten op de herstelling van het wegdek", aldus Van Dam. Verwacht wordt dat de straat dinsdagochtend opnieuw open kan. (RDK)