School ziet uitbreiding in rook opgaan NA GEMEENTE GEEFT OOK PROVINCIE GOEDKEURING VOOR 23 APPARTEMENTEN IN REINELAAN ROBBY DIERICKX

28 augustus 2018

02u38 0 Machelen De deputatie van de provincie heeft het beroep van de Parochiale Basisschool van Diegem tegen de komst van 23 appartementen in de Reinelaan afgekeurd. Door het bouwproject ziet de school haar uitbreidingsplannen in rook opgaan. Ze trekt hoogstwaarschijnlijk naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In maart zette de gemeente Machelen het licht op groen voor de bouw van 23 appartementen, 24 ondergrondse en twaalf bovengrondse parkeerplaatsen in de Reinelaan in Diegem. Bij de Parochiale Basisschool zag men daardoor haar uitbreidingsplannen gedwarsboomd. De directie diende beroep in, maar de deputatie van de provincie bevestigde zopas de bouwvergunning.





"We zullen bekijken welke stappen we kunnen zetten, maar de kans is reëel dat we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekken", zegt een strijdvaardige Liesbeth Van Hemelrijck, directrice van de Parochiale Basisschool. "Als aanpalende buur werden we namelijk nooit op de hoogte gebracht van de grondverkoop. En dat terwijl we de grond graag zelf hadden gekocht met het oog op de broodnodige uitbreiding. Met 250 leerlingen zit de school namelijk boordevol. Jaarlijks staan ouders hier een week lang te kamperen. Als we de bouw van de appartementen niet tegen kunnen houden, zullen we slechts heel beperkt op ons eigen terrein kunnen uitbreiden."





Daarnaast vreest de directrice voor de veiligheid van haar leerlingen indien het project er komt. "De appartementen zullen extra verkeer met zich meebrengen, pal in het centrum van een dorp en vlakbij een basisschool."





Geen weet van plannen

Bij projectontwikkelaar Smarthome betreurt men dat de school het project stokken in de wielen blijft steken. "De gemeente heeft ons al een vergunning bezorgd en nu ziet ook de provincie geen problemen", weet Bram Van Praet van Smarthome. "We begrijpen dat de school het liever anders had gezien, maar er zijn nu eenmaal regels voor een verkoop en die zijn nauwgezet gevolgd. Bovendien hebben we een overleg met de buurt, de gemeente en de school georganiseerd en onze plannen aan hun bezorgdheden aangepast. Ondertussen hebben wij de vergunning voor een project dat volledig conform de stedenbouwkundige voorschriften is. Indien de school naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekt, zullen we enkele maanden vertraging kennen, maar we zijn ervan overtuigd dat we ook hier een vergunning zullen bekomen."





Schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf (sp.a) benadrukt dat het niet verplicht is om bij een verkoop de aanpalende buren te verwittigen. "Bovendien wist niemand binnen de gemeente dat de school net op die locatie wilde uitbreiden. Hadden we dat wel geweten, dan hadden we het ruimtelijk uitvoeringsplan misschien aangepast."