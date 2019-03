Schepencollege zoekt oplossingen voor parkeerproblematiek Oppositiepartij sp.a-spirit-Groen wil dat gemeente parkeerdruk met quick wins oplost Robby Dierickx

13 maart 2019

13u41 0 Machelen Omdat de parkeerdruk in Machelen steeds groter wordt, gaat het schepencollege op zoek naar oplossingen om extra parkeerplaatsen te creëren. Oppositiepartij sp.a-spirit-Groen wil dat de meerderheid op drie plaatsen zogenaamde quick wins doorvoert om het probleem op korte termijn al aan te pakken. Daarnaast vraagt men een globaal parkeerplan.

Door een sterke toename van de bevolking is ook het aantal wagens in Machelen de voorbije jaren fors gestegen. Daardoor is het voor inwoners steeds moeilijker om hun wagen op straat kwijt te geraken. Dat is onder meer in de wijk van de Van Fraechemstraat, Moysonstraat, De Spoelberchstraat, Van der Stappenstraat en C. Françoisstraat het geval. Voormalig burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) roept het schepencollege op om werk te maken van een oplossing in de wijk. “Binnenkort verhuizen de gemeentelijke buitendiensten van de Van Fraechemstraat naar de Felix Timmermanslaan en dus komt de site vrij te staan. Het is de ideale plek om extra parkeergelegenheid te creëren.”

Maar ook in deelgemeente Diegem zijn er volgens het kartel van De Groef grote parkeerproblemen. “Door de geplande werken voor de aanleg van de vrije busbaan voor de trambus zullen er langs de Woluwelaan op termijn een aantal parkeerplaatsen die gebruikt worden bij wedstrijden van voetbalclub Diegem Sport verdwijnen”, weet De Groef. “Langs de Oude Woluwelaan zou de gemeente in ruil enkele parkeerplaatsen kunnen aanleggen tussen het gemeentelijk park en de site van de collector van de Woluwe. Tot slot kan men met een kleine ingreep ook bijkomende parkeermogelijkheid creëren aan het jeugdsportcomplex van Diegem Sport in de Kosterstraat. Op langere termijn moet er dan weer een globaal mobiliteits- en parkeerplan opgesteld worden.”

Oude plannen?

Mobiliteitsschepen Steve Claeys (N-VA) is ietwat verbaasd dat het kartel nu met die plannen naar buiten komt. “Het zijn namelijk plannen die in de vorige legislatuur – toen het kartel aan de macht was – al gemaakt, maar niet uitgevoerd werden. De voorbije jaren werd te weinig gedaan om de parkeerproblematiek op te lossen, maar daar gaan wij verandering in brengen. Zo zijn we al bezig met de drie voorstellen die sp.a-spirit-Groen nu doet. Voor de Van Fraechemlaan is het evenwel nog wachten op de verhuis van de buitendiensten. Wat het jeugdcomplex van Diegem Sport betreft, wachten we op subsidies en voor de Oude Woluwelaan bekijken we waar we extra parkeerplaatsen kunnen creëren. Op langere termijn is er inderdaad nood aan een mobiliteits- en parkeerplan, want de parkeerdruk wordt steeds groter.”

“Het klopt niet dat het om oude plannen gaat”, reageert De Groef. “Nooit eerder kwamen ze op het college. Het gaat om punten van ons verkiezingsprogramma. Dat de nieuwe meerderheid er al mee bezig is, is goed nieuws. We willen niets liever dan dat het schepencollege onze verkiezingspunten uitvoert.”