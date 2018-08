Ruime zone 30 in dorpscentra OOK REEKS ANDERE MAATREGELEN VAN KRACHT ROND SCHOLEN ROBBY DIERICKX

29 augustus 2018

02u25 0 Machelen Een ruime zone 30 in de dorpskernen van Machelen en Diegem, fietsstraten, snelheidsmeters en octopuspalen: het zijn slechts enkele maatregelen die het schepencollege neemt in het kader van het project 'Veilig naar school'. Op 3 september moet alles in voege treden.

De gemeente Machelen telt in totaal vier basisscholen en een secundaire school. In totaal zitten er 1.650 leerlingen op de schoolbanken, maar dat aantal zal - gezien de uitbreidingswerken- en plannen - de komende jaren met 250 leerlingen toenemen. "Alle scholen liggen pal in de dorpskernen", weet onderwijsschepen Hilde Anciaux (sp.a). "We willen echter dat alle kinderen op een veilige manier naar school kunnen en daarom lanceerden we vorig jaar een enquête bij 500 leerlingen, ouders, leraars, gemeenschapswachten, omwonenden en de wijkpolitie. Uiteindelijk kregen we 332 ingevulde vragenlijsten terug. Daarmee zijn we aan de slag gegaan om tot ons project 'Veilig naar school' te komen."





Vier verkeerszones

Concreet worden de twee deelgemeenten voortaan ingedeeld in vier verkeerszones: fietsstraten, woonerven, zone 30 en zone 50.





"De meest ingrijpende maatregel is de invoering van een ruime zone 30 in de dorpskernen", legt mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a) uit. "Rond de scholen gold al zo'n snelheidsbeperking, maar die gaan we nu fors uitbreiden. In Diegem is zo goed als het hele centrum binnenkort zone 30. Ook in de dorpskern van Machelen zal er op de meeste plaatsen niet sneller dan 30 kilometer per uur gereden mogen worden, al zijn er hier en daar uitzonderingen door de doortocht van de bussen van De Lijn."





Verder voert de gemeente dertien fietsstraten in Machelen in en zes in Diegem. In die straten is de fietser koning. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en ook daar geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Zes straten worden dan weer woonerven, waar niet sneller dan 20 kilometer per uur gereden mag worden. "Aan de scholen plaatsen we ook octopuspalen, grote verkeersborden, wegbeschilderingen en snelheidsmeters op zonne-energie. Zo weten weggebruikers dat ze een schoolpoort naderen", aldus nog De Wulf. "Ook voor het brengen en ophalen van kinderen nemen we enkele maatregelen. Tot slot houden de gemeenschapswachten en wijkinspecteurs regelmatig een oogje in het zeil en delen ze groene en rode kaarten uit aan wie de verkeersregels respectievelijk naleeft en overtreedt."





Brochure

De nieuwe signalisatie moet op de eerste schooldag operationeel zijn. Alle kinderen krijgen binnenkort ook een brochure met uitleg over het project 'Veilig naar school'.