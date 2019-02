Ruilbeurs champagnecapsules RDK

21 februari 2019

10u22 0

Drie Machelse verenigingen – In Vino Veritas, de Hamonie en de Hobbyclub – organiseren nu zaterdag hun vijfde ruilbeurs van champagnecapsules in het cultureel complex op de Bosveldsite langs de Heirbaan. Bezoekers kunnen er kennis maken met de capsules die de drie verenigingen in beperkte oplage uitgebracht hebben. De deuren zijn van 9 tot 15 uur geopend. De verkoop van champagne gebeurt enkel door de inrichters van de ruilbeurs. Handelaars betalen 10 euro per tafel. De toegang voor bezoekers is gratis.