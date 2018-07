Reizigers uur vast op bloedhete trein BOVENLEIDING BEGEEFT HET DOOR HITTE VERSCHEIDENE MENSEN ONWEL SILKE VANDENBROECK ANDREAS DE PRYCKER

28 juli 2018

02u29 0 Machelen Zo'n 200 tot 300 mensen hebben gisteren een tijdlang vastgezeten in een snikhete trein na een probleem met de bovenleiding. Na een uur werd de trein ontruimd. Een deel van de passagiers kon op eigen houtje naar huis, 120 anderen werden overgebracht naar een naburig hotel. Enkele mensen raakten bevangen door de hitte.

De reizigers op de trein Gent-Tongeren schrokken zich een hoedje toen hun trein gistermiddag plots met een bonk tot stilstand kwam. Om 15.20 uur liep het mis, omdat er geen hoogspanning meer op de bovenleiding zat. "Een gevolg van de hitte", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Door de hoge temperaturen is een voedingskabel beginnen doorhangen. Die heeft vervolgens een aardingskabel van de bovenleiding geraakt, waardoor er kortsluiting is ontstaan."





Door het defect viel ook de airconditioning in de trein uit. "Een paar mensen zijn onwel geworden. Zij werden opgevangen door het Rode Kruis en naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is er ernstig aan toe", zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. Ook deelde het Rode Kruis water uit aan de passagiers.





Rond 16.30 uur werd het treinverkeer tussen Diegem en Zaventem stilgelegd om de evacuatie van de reizigers veilig te laten verlopen. Die werden te voet langs de sporen naar het Van der Valk Hotel geleid, van waaruit ze met bussen naar het station van Leuven of Zaventem gebracht werden.





Weinig info

Ook de 16-jarige Thibaut De Becker en zijn 15-jarige vriendin Lore Swevers zaten op de trein. Ze kwamen terug van enkele dagjes Oostende en waren op weg naar Aarschot. "Het was al geen evidente reis. In Brussel-Zuid moesten we al op een andere trein overstappen door problemen en dan maak je dit ook nog eens mee", zegt De Becker. "We kregen weinig informatie. Na 30 minuten werd ons verteld dat er een evacuatieteam onderweg was. Pas een uur later mochten we de trein uit. Het was er bloedheet. De opluchting was groot toen we naar buiten mochten." De Becker geeft aan dat in het hotel de communicatie wel duidelijk verliep. "Iedereen was erg behulpzaam. De politie deelde mee dat er bussen zouden komen die ons verder op weg zouden zetten, maar onze ouders zijn ons komen ophalen. Jammer dat ons reisje zo eindigt."





Hele dag problemen

Een andere passagier was de 57-jarige Richard Barr, een Brit die voor het weekend een vriend ging bezoeken in Leuven.





"Het was een zeer lange dag", zucht Barr. "Ik ben vanochtend om 7 uur in Londen vertrokken en ben nog niet op mijn bestemming. De problemen begonnen al in Londen waar de Eurostar vertraging had. Ik doe dit traject wel vaker en normaal komt iemand mij altijd ophalen in Brussel, maar deze keer besliste ik met de trein naar Leuven te gaan. Dit doe ik nooit meer", lacht de man.