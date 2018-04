Project Bessenveld na 5 jaar 'on hold' ONTWIKKELAAR BOUWT EERST HOTEL, KANTOREN EN HORECA IN DA VINCILAAN ROBBY DIERICKX

20 april 2018

02u59 0 Machelen Er komen voorlopig nog geen zwembad, hotelkamers voor langverblijf en fitness op het Bessenveld in Diegem. Vijf jaar geleden werd het project voorgesteld en vorig jaar zou de eerste steen gelegd worden. Maar nu blijkt dat het hele plan 'on hold' staat en het oorspronkelijke concept verfijnd wordt.

400 hotelkamers voor langverblijf en een groene campus met tal van recreatiemogelijkheden zoals een restaurant, een fitnessruimte en een wellnesszone: die plannen had projectontwikkelaar The Royal Properties Group in 2013 met het project Bessenveld in Diegem. Alles zou in de loop van 2015 gerealiseerd moeten zijn. Maar behalve een modelwoning - die ondertussen al vandalen over de vloer kreeg - staat er vandaag op het braakliggend terrein nog niets. In februari vorig jaar liet de projectontwikkelaar nog weten dat er aan de plannen gesleuteld werd en dat er in de loop van het jaar gestart zou worden met de bouw. Maar ook die timing werd niet gehaald. "Eind vorig jaar hebben we echter wel een doorstart gemaakt en tegen het einde van dit jaar zullen we er zowat vijftig verblijven voor expats neergepoot hebben", klinkt het bij The House of Development, de ontwikkelingstak van The Royal Properties Group. Maar op de andere realisaties is het nog even wachten, omdat men de rest van het project 'on hold' heeft gezet.





Verfijning

"We hebben ervoor gekozen om nog even in te zetten op de verfijning van het oorspronkelijke concept en de filosofie. Onderschat de omvang van dit project niet. Een ontwikkeling van dergelijke grootorde vraagt nu eenmaal tijd. Wij hebben destijds ook de kar getrokken van het project op Tour en Taxis. Ook daar heeft het voortraject lang geduurd, maar het resultaat nu mag er wel zijn. In deze sector is het sowieso niet aangewezen om overhaast te werk te gaan."





Airport Plaza 2.0

Wanneer de rest van het project uit de koelkast gehaald wordt en wat er effectief gebouwd zal worden, is momenteel nog onduidelijk. Ondertussen is The House of Development wel met een andere realisatie in de Da Vincilaan in buurgemeente Zaventem bezig. Met de Airport Plaza 2.0 wordt er namelijk een campusverhaal gecreëerd dat bestaat uit een hotel en twee verbonden kantoorgebouwen. "Qua visie en filosofie wordt Airport Plaza 2.0 een mijlpaal in de regio", aldus nog de projectontwikkelaar. "Het concept omvat een mix van comfort, werk en vrij tijd. Er zullen namelijk ook een bar, loungeruimte, restaurant en een fitnessruimte geïntegreerd worden. Ook voor de huidige parkeerproblematiek op en rond de site willen we een oplossing bieden door zowel voor omwonenden als voor kantoorgebruikers extra parkeerplaatsen te voorzien."





De oplevering van dit project wordt ingepland in 2020 of 2021.