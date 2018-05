Passagier in Aldi-vrachtwagen was mentor 29 mei 2018

De 48-jarige man uit Anderlues die zaterdag om het leven kwam bij het ongeval waarbij een vrachtwagen van Aldi in een voormalig politiekantoor langs de Woluwelaan in Machelen belandde, was de mentor van de chauffeur. Die laatste was aan een opleiding van drie weken bezig en zou eerstdaags alleen mogen rijden. Traditiegetrouw stuurt Aldi tijdens de eerste werkweken van een nieuwe chauffeur een ervaren trucker mee. Dat was ook hier het geval. Chauffeur Mounir (39) uit Schaarbeek verloor kort na 14 uur echter de controle over het stuur en belandde met zijn vrachtwagen tegen het voormalig kantoor van de federale wegpolitie. Hij en de 48-jarige mentor uit Anderlues waren op slag dood.





Intussen laat het parket weten dat de verkeersdeskundige vastgesteld heeft dat er geen defecten aan de vrachtwagen waren. Het is nu nog wachten op de resultaten van de autopsie op de chauffeur voor een eventuele medische oorzaak. (RDK)