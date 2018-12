Over en out voor wekelijkse markt Herinvoering standgeld en weinige klanten zorgen voor vertrek laatste marktkramer Robby Dierickx

17 december 2018

15u39 1 Machelen Al enkele jaren was Zuivelhandel Anita het enige overgebleven marktkraam op de markt van Diegem, maar afgelopen zaterdag parkeerde Frederik Verbrugghe zijn kraam voor het laatst op het De Cockplein. De herinvoering van het marktgeld een tijdje geleden en de dalende opkomst zorgden ervoor dat hij en zijn vrouw Anita Soetewey zaterdag afscheid namen van de Diegemnaars.

Zowat tien jaar geleden telde de wekelijkse markt van Diegem, die op zaterdagmiddag op het A. De Cockplein plaatsvond, een zevental vaste marktkramers. Maar stelselmatig haakten de verschillende uitbaters – voornamelijk omdat ze met pensioen gingen – af. Zo verdwenen onder meer het bloemenkraam, het snoepkraam en de beenhouwer. Door het massale vertrek van de collega’s, was Zuivelhandel Anita uit Heist-op-den-Berg al enkele jaren het laatste nog overgebleven marktkraam op het De Cockplein. Zaterdag konden de Diegemnaars er echter voor het laatst terecht voor kaas, eieren en andere zuivelproducten.

“Persoonlijk had ik enkele jaren geleden al willen stoppen in Diegem, maar mijn man kreeg het niet over zijn hart om de vaste – voornamelijk oudere – klanten aan hun lot over te laten”, zegt zaakvoerster Anita Soetewey. “Hij wilde absoluut nog in Diegem blijven staan. Veel moeite was het namelijk niet voor hem, want elke zaterdagochtend staan we op de wekelijkse markt in het naburige Vilvoorde. Terwijl hij in het kraam in Diegem stond, ging ik huiswaarts om alles voor de dag nadien voor te bereiden.”

Daling aantal klanten

Afgelopen zaterdag nam Frederik Verbrugghe dan toch afscheid van zijn trouwe klanten in de Machelse deelgemeente. “De laatste jaren hielden we er namelijk niet veel meer aan over”, gaat Anita verder. “Niet alleen zagen we het aantal klanten dalen, ook moesten we plots opnieuw standgeld betalen. Dat was enkele jaren geleden afgeschaft omdat we als enige op het De Cockplein stonden, maar een tijdje geleden werd het toch opnieuw ingevoerd. Daardoor waren de kosten hoger dan de opbrengsten. Dat laatste was doorslaggevend in onze beslissing om te stoppen in Diegem. Bovendien is mijn man intussen 65 jaar oud, dus hij gaat het ook wat rustiger aan doen.”

Schepen Marco Verberckmoes (Groen), die zelf in Diegem woont, betreurt dat dit het definitieve einde van de markt in zijn gemeente betekent. “Ruim tien jaar geleden werd overwogen om de wekelijkse markt nieuw leven in te blazen, maar omdat er toen ook enkele lokale handelaars waren, kwam dat er uiteindelijk niet van. We wilden hen namelijk geen kopzorgen bezorgen. Ook de komst van de verschillende supermarkten in Diegem deed weinig goeds aan de toekomst van de markt. Tot slot is zaterdagmiddag ook niet het ideale moment om een markt te organiseren. Veel mensen gaan dan namelijk naar de supermarkt. Alles naar bijvoorbeeld zondagochtend verhuizen, was ook geen optie, want dan zouden we met de sterke markt van Steenokkerzeel moeten concurreren.”