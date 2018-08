Opnieuw muziekinitiatie voor volwassenen 10 augustus 2018

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia organiseert vanaf 12 september opnieuw een muziekinitiatie voor volwassenen in Kasteel Pellenberg, boven de gemeentelijke bibliotheek. Elke muziekliefhebber vanaf 16 jaar die saxofoon, klarinet, bariton, dwarsfluit, hoorn of drum wil spelen, is welkom. De lessen worden telkens op woensdag tussen 20 en 21 uur gegeven en dat twee jaar lang. Na vier maanden kunnen deelnemers echter ook met privéles op hun instrument starten. Het initiatief kwam drie jaar geleden tot stand op vraag van enkele ouders van leerlingen die les volgen en hun kind hierbij willen begeleiden. Anderzijds wordt de harmonie regelmatig met deze vraag gecontacteerd. Inschrijven via muziekinitiatie@harmoniemachelen.be of bij Cédric Dewaerheid op 0497/31.53.43. (RDK)