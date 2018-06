Opnieuw gratis openbaar vervoer voor 62- tot 64-jarigen 05 juni 2018

02u41 0 Machelen Het schepencollege van Machelen laat ook dit jaar alle inwoners tussen 62 en 64 jaar gratis met De Lijn rijden.

Al enkele jaren biedt de gemeente Machelen alle 62- tot 64-jarigen een gratis abonnement van De Lijn aan. 65-jarigen genieten automatisch van een voordeliger tarief bij de vervoersmaatschappij.





Vanaf dit jaar stuurt De Lijn de MOBIB-kaart zelf op naar de 62- tot 64-jarigen. Het abonnement op deze MOBIB-kaart is geldig van 1 juli of vanaf de dag dat de betrokken inwoner 62 jaar wordt tot en met 30 juni volgend jaar of tot en met de maand waarin de inwoner 64 kaarsjes mag uitblazen. De kaarten worden in de loop van deze maand opgestuurd. Machelaars die al een MOBIB-kaart hebben, hoeven eveneens niets te doen. Hun abonnement wordt automatisch opgeladen bij de eerste validatie op een voertuig van De Lijn.





Met het gratis abonnement wil de gemeente haar bijna-senioren kennis laten maken met het openbaar vervoer.





(RDK)