Ook Machelen heeft nu zijn zinkgat 09 februari 2018

02u44 3 Machelen Onze hoofdstad wordt al langer geplaagd door zinkgaten, maar nu krijgt ook Machelen ermee af te rekenen. De Pieter Schroonsstraat is daardoor sinds gisterochtend afgesloten.

Voor de bewoners van de Pieter Schroonsstraat was het gisterochtend schrikken, want in hun straat is plots een zinkgat van twee meter op twee ontstaan. "De aanleiding was een breuk in de hoofdriolering, die door het uitzetten als gevolg van die breuk de waterleiding raakte", zegt schepen van Openbare Werken Rony Debeerst (sp.a).





"Daardoor ontstond een waterlek, waardoor vervolgens het wegdek beschadigd geraakte."





Uren zonder water

Als gevolg van het waterlek zaten de bewoners van de Lacroixstraat, de Schroonsstraat, de Villastraat, de Bergstraat en de Budasteenweg enkele uren zonder water. "Werknemers van watermaatschappij Farys konden het euvel uiteindelijk in de namiddag verhelpen", aldus Mark Van Dam van de Technische Dienst. "Morgen (vandaag, red.) wordt de oorzaak van de breuk in de hoofdriolering opgespoord. Daardoor zal het gat nog wat groter worden en blijft de straat voorlopig afgesloten." (RDK)