Ongeval eist tweede dode

Het zware ongeval van donderdagnacht heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Bij de klap overleed de 17-jarige Yasmina uit Evere meteen. De tweede 17-jarige inzittende lag nog even in een coma, maar is intussen ook overleden. De bestuurster ligt volgens de laatste informatie nog in coma. Het ongeval gebeurde donderdag om 22.30 uur op het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Woluwelaan. Een auto raakte aan het slippen en botste tegen een verlichtingspaal. Volgens de verkeersdeskundige die door het parket werd aangesteld, reed de bestuurder te snel. (WHW)