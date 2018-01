Ondanks onzekere toekomst: overnemer voor café Nova gezocht 27 januari 2018

03u29 0 Machelen Drankenhandelaar Vander Schelde zoekt een nieuwe uitbater voor café Nova in Machelen. Het café staat sinds 1 januari leeg. De toekomst ervan is echter onzeker, want er zijn plannen om het Nova-complex af te breken.

Al enkele maanden heerst er ongerustheid over de toekomst van feestzaal Nova in de Kerkstraat in Machelen. Zo zou de eigenaar het complex willen afbreken en er iets totaal anders op willen bouwen, al wordt er mogelijk wel opnieuw een soort feestzaal in ondergebracht. De vzw Nova, die instaat voor de uitbating van het complex, vreest echter dat er in de nieuwe plannen geen plaats meer zal zijn voor een feestzaal. Zo werd onlangs door verschillende verenigingen een petitie met 900 handtekeningen verzameld om de afbraak tegen te houden.





Sinds begin dit jaar staat ook het café voor de feestzaal leeg. Drankenhandelaar Vander Schelde zoekt op dit moment een overnemer voor de kroeg. Of die zoektocht gemakkelijk zal verlopen, is maar zeer de vraag nu de toekomst van het hele project nog onzeker is. Wanneer er opnieuw bier door de leidingen zal vloeien, is momenteel dus nog koffiedik kijken. (RDK)