Ondanks concurrentie supermarkten opent bakkerij 'Bokes en Zo' de deuren 01 februari 2018

02u34 0

Met vijf supermarkten op een zakdoek is het voor de kleinhandel in Diegem moeilijk overleven, maar afgelopen weekend ging er toch een nieuwe handelszaak open. Op het Alfons De Cockplein opende Anna Perez namelijk haar bakkerij/broodjeszaak 'Bokes en Zo'. "Een brood bij de bakker is niet hetzelfde als een brood in een supermarkt", klinkt het.





18 jaar lang baatte Anna Perez de frituur 't Frit-uurtje op het Alfons De Cockplein in Diegem uit. "Maar een tijdje geleden besloot ik een carrièreswitch te maken", vertelt ze. "Sinds kort zat Diegem namelijk zonder bakkerij, na de sluiting van Verstraeten. Voor mij was het dan ook de ideale gelegenheid om zelf met een bakkerij te starten. Maar behalve broden en taarten verkoop ik ook verschillende belegde broodjes."





Opvallend: terwijl de laatste tijd enkele handelszaken sloten - onder meer als gevolg van de hevige concurrentie met de vijf supermarkten op een zakdoek in Diegem - zet Anna nu de stap om met iets nieuws te beginnen. "Ik wil er zelf niet al te veel uitspraken over doen, maar een brood van een bakkerij is niet hetzelfde als een brood van een supermarkt", meent ze. "Bovendien zijn we voldoende bekend in Diegem om de lokale bewoners aan te trekken."





Meer informatie op www.bokesenzodiegem.be. (RDK)