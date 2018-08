OCMW-voorzitter Karina Rombauts trekt CD&V-lijst 01 augustus 2018

02u46 0

Huidig OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Karina Rombauts trekt de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De rest van de lijst wordt binnenkort bekendgemaakt.





CD&V belandde zes jaar geleden voor het eerst in dertig jaar nog eens in de meerderheid nadat het een akkoord sloot met het kartel sp.a-spirit-Groen en mocht met Karina Rombauts ook de OCMW-voorzitter afleveren. Daarnaast is Rombauts ook schepen van Sociale Zaken. De partij heeft haar nu naar voor geschoven als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik kwam zes jaar geleden ietwat onverwacht in het schepencollege terecht en had eigenlijk nog niet al te veel ervaring", aldus Rombauts. "Maar de voorbije zes jaar heb ik enorm veel bijgeleerd en heb ik op sociaal vlak ook heel wat kunnen realiseren. Mede daardoor mik ik in oktober toch op een goede uitslag. Ik sta alvast paraat om Machelen ook de komende zes jaar mee te besturen." (RDK)