Nog twee gemeenten stappen in statiegeldalliantie 03 februari 2018

Na Kraainem en Vilvoorde stappen nu ook Machelen en Kapelle-op-den-Bos in de statiegeldalliantie. Daarmee willen ze - samen met tal van andere gemeenten en organisaties - druk uitoefenen op de Vlaamse regering om statiegeld op plastic flesjes en blikjes in te voeren. Het doel: het zwerfvuil terugdringen. In beide gemeenten worden al verscheidene jaren opruimacties georganiseerd en telkens blijkt dat pet-flessen en blikjes een groot aandeel in het zwerfvuil hebben. "Daarom hebben we nood aan een structurele oplossing", vindt schepen van Leefmilieu Marco Verberckmoes (Groen) uit Machelen. "Statiegeld motiveert mensen om hun lege flessen en blikjes in te leveren voor recyclage. Zowel de gebruiker als de hele maatschappij wint hierbij."





In Kapelle-op-den-Bos keurde de gemeenteraad maandagavond het voorstel van oppositiepartij Groen unaniem goed om toe te treden tot de statiegeldalliantie. De gemeente ging ook akkoord om via het infokanaal een oproep te doen aan alle verenigingen en middenveldorganisaties om partner te worden van de alliantie. Daarmee hopen de gemeenten druk te zetten op de Vlaamse regering om statiegeld op pet-flessen en blikjes in te voeren.