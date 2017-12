Nog geen herstellingen: restaurant Sinthai blijft dicht 02u43 0 Lukas Uitbater Jurgen Vandenbranden voor zijn Thais restaurant dat nu al een maand dicht is. Machelen Een maand nadat Jurgen Vandenbranden en zijn vrouw hun Thais restaurant Sinthai moesten sluiten omdat er na een brand van ruim zes maanden geleden nog geen herstellingswerken gebeurden, blijft het restaurant dicht. "Als er geen oplossing gevonden wordt, overwegen we een verhuis naar een ander pand", aldus de zaakvoerder.

Jurgen en zijn vrouw hadden hun eindejaarsperiode ongetwijfeld liever anders gezien. Hun restaurant Sinthai langs de Oude Haachtsesteenweg is intussen al een maand dicht. De reden? Na een brand in mei voerde de eigenaar van het pand geen herstellingen door, waardoor het voor de uitbaters onmogelijk was om de deuren van hun restaurant nog te openen. "De tijdelijke deuren hielden de koude immers niet tegen, waardoor onze klanten eind november noodgedwongen met hun jas aan tafel zaten", vertelt Vandenbranden. "Zo kan je geen gasten ontvangen. Er zat dus niets anders op dan het restaurant tijdelijk te sluiten."





Verhuizen

Een maand later is het restaurant echter nog steeds dicht. "We hebben intussen wel contact gehad met de huisbaas en zij zou inmiddels ramen en deuren besteld hebben. Wanneer alles geplaatst kan worden, is evenwel nog onduidelijk. Als blijkt dat er helemaal niets van in huis komt, dan zit er niets anders op dan te verhuizen. Ik heb intussen al enkele andere panden gevonden, maar die gebouwen moeten uiteraard geschikt zijn om er een restaurant in onder te brengen. Voorlopig is het hopen dat er snel een oplossing komt. We leven momenteel van onze financiële reserves, maar dat mag niet te lang blijven duren." (RDK)