Nieuwe vergunningsaanvraag voor 31 woongelegenheden ontketent nieuw protest Aanpassingen aan eerder geweigerde plannen zijn onvoldoende volgens Beaulieuwijk Robby Dierickx

01 april 2019

15u29 0 Machelen Projectontwikkelaar Evillas heeft een nieuwe aanvraag ingediend om dertig flats en een woning in de Beaulieuwijk in Machelen te bouwen. Vorig jaar werd de vergunning geweigerd door de provincie en de gemeente. De buurt vindt dat er in de nieuwe aanvraag te weinig rekening is gehouden met de bezwaren. Volgens de gemeente en Evillas werden wel enkele pijnpunten weggewerkt.

Groot was het ongenoegen bij de bewoners van de Pieter Schroonsstraat en de George Lacroixstraat in Machelen toen begin vorig jaar bekend werd dat projectontwikkelaar Evillas dertig appartementen wilde bouwen in de Beaulieuwijk. De historische villa Reniers zou daardoor moeten wijken. Een doorn in het oog van de buren en heemkring Machala. Daarnaast werden ook extra verkeersproblemen gevreesd en vonden de omwonenden dat het project niet in de buurt paste. De vergunningsaanvraag werd uiteindelijk door de gemeente geweigerd en nadien zette ook de provincie het licht op rood.

Maar nu heeft Evillas een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. “Daarbij hebben we rekening gehouden met de argumenten en opmerkingen van de buurt, de provincie en de gemeente”, zegt Chris Van de Ven van Evillas. “Zo stelden we een duurzaam groenplan op, deden we een mobiliteitstoets en zorgden we voor een cultuurhistorische nota. Wat die villa betreft: uit onderzoek blijkt dat heel wat authentieke zaken verdwenen zijn door de verschillende renovaties. Tot slot hebben we – op vraag van de provincie – ook wat aan de architectuur van het project aan de kant van de Pieter Schroonsstraat gesleuteld.”

Villa Reniers

Volgens buurtbewoner Wim Boulanger, één van de trekkers van het actiecomité, is er in vergelijking met de aanvraag van vorig jaar weinig veranderd. “Eerst en vooral is er de omvang”, klinkt het. “Die is niet veranderd, want opnieuw zijn er plannen voor 31 woongelegenheden. Verder verwachten we ook nog heel wat mobiliteitsproblemen. Tot slot blijft ook de Villa Reniers nog bedreigd.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) zegt dat het schepencollege voorlopig nog geen standpunt inneemt aangezien het openbaar onderzoek nog moet beginnen. “Maar de projectontwikkelaar heeft rekening gehouden met de bezwaren. Toch staan we als gemeente kritisch tegenover dit soort projecten in woonwijken. We zullen het openbaar onderzoek afwachten en zijn ook benieuwd naar wat de infosessies met de buurt zullen opleveren.”

Monddood

Die infosessies – die er op vraag van de gemeente kwamen – vinden vanavond al plaats. Evillas zal er haar plannen uit de doeken doen, al hekelen de buren de werkwijze. “Omdat er vorig jaar tijdens een infosessie heel wat rumoer was, gaat Evillas nu op één avond zeven korte sessies van telkens een halfuur organiseren”, zegt Wim Boulanger. “Elk halfuur zijn slechts twaalf buren welkom. Bovendien zijn enkele buren die vlak bij de projectsite wonen en dus de meeste hinder zullen ondervinden niet uitgenodigd. Op die manier maak je de mensen monddood.”

Volgens Evillas werden alle omwonenden uitgenodigd voor de infosessies.