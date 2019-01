Nieuwe meerderheid verliest al meteen een zetel Dina Ponticello zetelt als onafhankelijke na interne strubbelingen bij Open Vld Robby Dierickx

08 januari 2019

19u15 0 Machelen De nieuwe meerderheid in Machelen is nog geen week ver, maar moet het nu al met een zetel minder doen. Gemeenteraadslid Dina Ponticello gaat na interne strubbelingen binnen Open Vld immers als onafhankelijke zetelen. Daardoor beschikt de meerderheid op papier niet langer over 15 maar over 14 van de 25 zetels. Ponticello is wel niet van plan de coalitie bewust tegen te werken.

Al meteen na de stembusgang bleek grote ontevredenheid binnen de liberalen, die op 14 oktober twee zetels bemachtigden en samen met CD&V en N-VA het kartel sp.a-spirit-Groen naar de oppositiebanken verwezen. Aanleiding van het gekibbel was de verdeling van de postjes. Omdat de coalitiepartners liever een jonge Open Vld-schepen wilden, besloot ouderdomsdeken en lijsttrekker bij de liberalen Paul Pijpen (64) zijn mandaat niet op te nemen. Binnen Open Vld werd daarop Kris Jacobs aangeduid als schepen voor de komende zes jaar. Dina Ponticello, die met haar 139 voorkeurstemmen na Paul Pijpen de tweede meeste stemmen binnenhaalde bij de liberalen, moest vrede nemen met de functie van gemeenteraadslid.

Nieuwjaarswensen

Ondanks verwoede pogingen om alsnog schepen te worden – desnoods via een gedeeld schepenambt – krijgt Dina Ponticello de komende zes jaar geen sjerp. De voorbije dagen trok ze dan ook haar conclusies en tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad kondigde ze aan dat ze als onafhankelijke zal zetelen. “Het vertrouwen met Open Vld was zoek”, klinkt het. “Ik heb tot de laatste dagen nagedacht over mijn beslissing, maar ik werd bij niets meer betrokken. Zelfs de jaarlijkse nieuwjaarswensen die ik normaal gezien van partijgenoten krijg, waren er nu niet. Dan is het hoog tijd om de stekker eruit te trekken. Dat ik nu als onafhankelijke zetel, betekent evenwel niet dat ik tegen de schenen van de meerderheid zal schoppen.”

Niet evident

“We waren verrast om haar beslissing”, geeft waarnemend Open Vld-voorzitter Inge Bonaventure toe. “Een paar dagen voordien had Dina nog met toekomstig voorzitter Jill Van Eecke gesproken en leek er niets aan de hand. Uiteraard zal het voor onze partij niet evident zijn om met één zetel in de meerderheid ons werk te doen. Ook voor onze schepen Kris Jacobs zal het niet simpel zijn, want hij kan binnen de meerderheid niet langer samenwerken met een partijgenoot. Maar hij kan wel op de volledige steun van onze partij rekenen.”

Door de beslissing van Dina Ponticello om als onafhankelijke te zetelen, moet de nieuwe meerderheid het de komende zes jaar met een zetel minder doen: 14 in plaats van 15 op 25 zetels. Maar dat is volgens kersvers burgemeester Marc Grootjans (CD&V) geen probleem. “Op papier tellen we misschien 14 zetels, maar in de praktijk zullen dat er nog 15 zijn. Dina heeft ons namelijk beloofd dat ze ons zal blijven steunen, dus ze zal ook bij de meerderheid betrokken worden.”