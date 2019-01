Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd: bevoegdheden schepenen bekend Robby Dierickx

10 januari 2019

09u27 0 Machelen De nieuwe gemeenteraad in Machelen is geïnstalleerd. De komende zes jaar wordt de gemeente bestuurd door CD&V, N-VA en Open Vld. Ondertussen zijn ook de bevoegdheden van de schepenen bekend.

Voorlopig is Marc Grootjans (CD&V) burgemeester van Machelen. Hij vervangt partijgenote Karina Rombauts, die wel eerste schepen is, tijdelijk omdat ze ervoor kiest om in de eerste plaats voor haar zwaar zieke man te zorgen. Zodra ze kan, zal ze de sjerp evenwel omgorden. Grootjans is ook voorzitter van het Vast Bureau. Als eerste schepen is Rombauts bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en Kinderopvang, Seniorenbeleid en Financiën. Steve Claeys (N-VA) krijgt de bevoegdheden Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Woonbeleid. Zijn partijgenote Magda Geeroms is bevoegd voor Openbare Werken, Milieu, Integratie, Vlaamse aangelegenheden en Dierenwelzijn.

Open Vld’er Kris Jacobs krijgt Organisatie, ICT, Communicatie en Middenstand, terwijl Ingrid Deblock (CD&V) zich ontfermt over Sport, Cultuur, Jeugd en Sociale Dienst.