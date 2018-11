Nieuwe club leert acteurs theaterschermen (Stem)acteur Philippe Bernaerts zoekt zaal voor trainingen Robby Dierickx

20 november 2018

16u01 0 Machelen Omdat hij wilde theaterschermen maar geen club vond, is Philippe Bernaerts uit Diegem zelf met een schermvereniging gestart. Samen met vijf andere leden speelt hij allerlei schermscènes uit bekende films als Zorro na. Voorlopig moeten ze het wel nog zonder zaal doen, waardoor er geoefend wordt in een weide in Houtem. Op termijn wil de oprichter acteurs een opleiding theaterschermen geven.

Als acteur en stem van reclamespots en allerlei tekenfilmfiguurtjes heeft de 54-jarige Philippe Bernaerts een enorme interesse in films en filmattributen. Het is dan ook dankzij die interesse dat theaterschermclub SwordPlay Belgium opgericht werd. Als fervent verzamelaar van filmattributen kocht de acteur eerder dit jaar tijdens een conventie het zwaard van Zorro. “Na die aankoop kwam ik thuis en wilde ik beginnen schermen”, vertelt de Diegemnaar. “In het schermen heb je echter drie soorten: historisch, sport- en theaterschermen. Als acteur was het logisch dat ik voor die laatste vorm koos, maar al snel ontdekte ik dat er in ons land geen theaterschermclubs bestonden. Het toeval wilde wel dat regisseur Jos Dom, met wie ik samenwerkte bij Lego Nexo Knights, er les in gaf. Ik volgde enkele lessen bij hem en besloot vervolgens zelf een clubje op te richten.”

Sinds afgelopen zomer komen de zes leden van SwordPlay Belgium wekelijks samen om te theaterschermen. “Voorlopig moeten we nog in een paardenweide in Houtem oefenen”, aldus nog Philippe Bernaerts. “Omdat we momenteel nog maar met zes leden zijn, is de huur van een zaal nog wat te kostelijk. Daarom hoop ik snel enkele extra leden te mogen ontvangen zodat we op termijn wel een zaal kunnen huren. Met de wintermaanden voor de deur is de kans namelijk groot dat we een winterpauze zullen moeten inlassen. Bij regenweer of vriestemperaturen is het immers niet echt aangeraden om in een paardenweide te theaterschermen (lacht).”

Botte zwaarden

Bij de gevechtskunst is het – in tegenstelling tot het sportschermen – niet de bedoeling om elkaar te raken. “Er wordt met botte zwaarden ‘gevochten’”, legt Philippe Bernaerts uit. “Eigenlijk heeft het meer met choreografie te maken. We voeren op voorhand afgesproken bewegingen met de zwaarden of lichtsabels uit. Op termijn is het de bedoeling om effectief (theater)acteurs op te leiden. Onder meer in Groot-Brittannië krijgen acteurs al zo’n opleiding. Ook de acteurs die in de huid van Zorro kropen, leerden theaterschermen.

Wie de gevechtskunst eens wil uitproberen, kan SwordPlay Belgium contacteren via de gelijknamige Facebookpagina. Voorlopig zijn de lessen nog gratis omdat er in een weide getraind wordt. Zodra een zaal gevonden wordt, zullen de lessen wel betalend worden.