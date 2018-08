Nieuw mobiliteitsplan door werken R0 GEMEENTE WIL VERKEERSVEILIGHEID IN DORPSCENTRA GARANDEREN ROBBY DIERICKX

11 augustus 2018

02u33 0 Machelen De geplande werken aan de Ring en de vele ingrepen qua openbaar vervoer nopen de gemeente Machelen tot het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. "Er zijn zoveel mobiliteitsveranderingen op til, waardoor ons acht jaar oude plan gedateerd is", zegt schepen Dirk De Wulf.

De optimalisatie van de Brusselse Ring, de ingebruikname van het nieuwe op- en afrittencomplex aan Beaulieu op de Woluwelaan, het mogelijke schrappen van de op- en afrit naar de R0 in Diegem, de komst van de ringtrambus en later de tram, en de metamorfose van de Woluwelaan in Diegem: het aantal huidige en toekomstige mobiliteitsingrepen in het relatief kleine Machelen is amper bij te houden. En dus voelt de gemeente zich genoodzaakt om ook zelf in te grijpen. "Al die ingrepen zullen immers ook een impact hebben op het verkeer in ons dorp", zegt mobiliteitsschepen Dirk De Wulf. "Neem nu de geplande afschaffing van de op- en afrit in Diegem. Mogelijk gaat het verkeer van en naar de industriezone Diegem-Zuid daardoor andere wegen kiezen, wat nefast kan zijn voor onze inwoners. Ook de aanpassing van de Woluwelaan en de Oude Woluwelaan, die van twee rijstroken naar een in beide richtingen gaat, zal mogelijk voor verkeerswijzigingen in de omgeving zorgen."





Meer verkeer

Maar ook enkele beslissingen van de hoofdstad maken dat Machelen aan een nieuw mobiliteitsplan denkt. "Zo plant men in Haren een groot appartementencomplex met tal van parkeerplaatsen", gaat De Wulf verder. "Dat komt echter pal op de grens met Diegem. De kans is reëel dat de toekomstige bewoners niet voor de Haachtsesteenweg zullen kiezen als ze hun flats verlaten, maar voor de Groenstraat en het centrum van Diegem. Om te vermijden dat de bewoners daar niet meer buiten kunnen komen omdat het er een 'snelweg' wordt, moeten we nu al bekijken welke maatregelen we kunnen nemen."





Mobiliteitsambtenaar

Om het mobiliteitsplan grondig uit te werken, gaat de gemeente op zoek naar een mobiliteitsambtenaar. Een functie die nog niet bestaat in Machelen. "Momenteel worden alle mobiliteitsaspecten verdeeld onder de werknemers van de dienst Ruimtelijke Ordening", aldus nog de schepen. "Maar om een nieuw globaal plan op te stellen, willen we dat één personeelslid zich voltijds op dat thema kan werpen. De zoektocht naar die nieuwe werknemer verloopt evenwel niet vlot. Na acht maanden hebben we namelijk nog niemand gevonden."





De schepen benadrukt dat het plan pas opgesteld kan worden zodra de definitieve plannen van de optimalisatie van de Ring rond is. "We hebben dus zeker nog drie jaar alvorens ons eigen mobiliteitsplan in voege moet treden."