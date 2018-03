Na aanval op zijn hond laat schepen losloopweides bouwen 22 maart 2018

02u33 0 Machelen Omdat heel wat baasjes het vertikken om hun hond aan de leiband te houden tijdens een wandeling, legt de gemeente nog voor de zomer twee hondenlosloopweides in Diegem aan. Bevoegd schepen Marco Verberckmoes verloor een jaar geleden zelf zijn hond bij een confrontatie met andere honden.

In Machelen zelf kunnen honden zich al een tijd uitleven in twee losloopweides aan de Fabiolalaan en in het hondenpark aan de Melkstraat, maar in deelgemeente Diegem is er voor de viervoeters niets voorzien. Tot nu, want achter het bosje van het jeugdvoetbalcomplex van Diegem Sport gaat de gemeente nog voor de zomervakantie twee hondenlosloopweides inrichten. "De komst van dat soort weides is broodnodig omdat we merken dat heel wat mensen hun hond tijdens het wandelen niet aanlijnen", zegt schepen Marco Verberckmoes (Groen). In december 2016 was zijn vrouw met haar Australische herder aan het wandelen aan het Bessenveld in Diegem toen ze plots oog in oog kwam te staan met zes staffords. Er ontstond een gevecht tussen de honden en de Australische herder werd zwaargewond naar de dierenarts gebracht. Enkele uren later overleed het dier.





Twee weides

"Dat voorval heeft meegespeeld bij de beslissing om zo'n weides te openen", gaat Verberckmoes verder. "Ze komen langs de nieuwe Mooren- en Bessemwandeling. De bedoeling is dat de baasjes hun honden op het wandelparcours aangelijnd laten, maar dat ze de viervoeters in de losloopweides vrij rond kunnen laten lopen. Er komen met opzet twee afzonderlijke weides, zodat conflicten tussen honden vermeden kunnen worden." Volgens de schepen zullen de twee avontuurlijke zones voor de zomervakantie klaar zijn. (RDK)