MS Center dankt Bimeo Pro-toestel aan vrijgevige Diegemnaars Robby Dierickx

22 februari 2019

11u27 0 Machelen Het MS Center in Melsbroek heeft deze week een hoogtechnologisch Bimeo Pro-toestel in gebruik genomen. Het revalidatieziekenhuis heeft dat toestel te danken aan de gulheid van de Diegemnaars, die in oktober 10.000 euro inzamelden met de derde editie van ‘Diegem Voor Het Goede Doel’.

Op zaterdag 27 oktober vond het liefdadigheidsinitiatief in Diegem plaats. Er werden onder meer een sponsorloop en een volksbal georganiseerd. Het doel? Voldoende geld inzamelen voor de aankoop van een hoogtechnologisch Bimeo pro-toestel voor het MS-center in Melsbroek. En daar is men met verve in geslaagd, want de derde editie bracht een recordbedrag van 10.000 euro in het laatje. De cheque werd onlangs overhandigd aan het MS Center. Het kostelijk Bimeo Pro-toestel werd inmiddels aangekocht en wordt gebruikt om de zelfredzaamheid en het comfort van de MS-patiënten aanzienlijk te verhogen.