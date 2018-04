MoveZ op de planken 19 april 2018

De Zaventemse dansvereniging MoveZ brengt dit weekend twee dansvoorstellingen in zaal Nova in Machelen. Op zaterdag staan de dansers om 19 uur op het podium, op zondag is dat om 14.30 uur. Het optreden van zaterdagavond is volledig uitverkocht, terwijl er voor zondag nog tickets aan de kassa te koop zijn. (RDK)