Moet historische villa wijken voor flats? PROTEST TEGEN KOMST APPARTEMENTEN IN BEAULIEUWIJK ROBBY DIERICKX

06 februari 2018

02u50 0 Machelen Twee villa's, waaronder de historische Villa Reniers in de Schroonsstraat, zijn bedreigd door de mogelijke komst van dertig flats in de Beaulieuwijk. Heemkring Machala kant zich tegen de plannen, omdat het project niet past in de laatste Machelse residentiële wijk. "Krijgt dit project groen licht, dan komen er op termijn nog meer appartementen", klinkt het.

Er heerst al enkele weken onrust in de Beaulieuwijk. De bewoners van de Pieter Schroonsstraat en de George Lacroixstraat zijn niet te spreken over de mogelijke komst van een appartementsgebouw tegenover het pas gerestaureerde Kasteel Beaulieu. Daar moeten twee villa's, waaronder de historische Villa Reniers in de Pieter Schroonsstraat, wijken. Iets wat de omwonenden en Heemkring Machala absoluut niet zien zitten. "Villa Reniers heeft een rijke geschiedenis", zegt Luc De Wilder, voorzitter van Machala. "Het zou zonde zijn dat zo'n mooi gebouw moet verdwijnen. Bovendien is de kans groot dat als het project groen licht krijgt er in de toekomst nog meer soortgelijke projecten de wijk zullen bedreigen."





Om het project tegen te houden, heeft de heemkring een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. "We zijn tegen de afbraak van de villa's, tegen de komst van appartementen in een residentiële wijk en vragen het behoud van het groene binnengebied tussen de Lacroixstraat en de Schroonsstraat", aldus nog De Wilder. "We hebben hier al zoveel fijnstof, dus hebben nood aan wat groen."





Petitie

Ook de omwonenden zullen een bezwaarschrift indienen. De voorbije dagen trokken verschillende bewoners van de wijk naar de buren om handtekeningen tegen het project te verzamelen. Ook online werd inmiddels een petitie opgestart. "De appartementen passen niet in de wijk, zullen voor extra verkeer zorgen en tasten het historisch aspect van de Beaulieuwijk aan", zegt Wim Boulanger. "Bovendien is dit alles in strijd met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, want in de lawaaicorridors mag er niet meer gebouwd worden. We zitten hier pal tussen de luchthaven, de Brusselse ring en de HST-lijn. Lawaai genoeg, dus."





Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf (sp.a) is er nog niets beslist. "Het openbaar onderzoek loopt", klinkt het. "De buren kunnen een bezwaarschrift indienen, waar wij vervolgens rekening mee zullen houden bij onze beslissing of de projectontwikkelaar een bouwvergunning krijgt of niet. Villa Reniers is niet beschermd, dus we kunnen de projectontwikkelaar niet verplichten om het gebouw te behouden. Dat er groen zal verdwijnen, klopt niet. Het binnengebied, dat op dit moment niet toegankelijk is, zal een privépubliek park worden. De omwonenden zullen er met andere woorden gebruik van kunnen maken. Ik begrijp de onrust bij de buren, maar het is niet zo dat er plots een mastodont van een gebouw neergepoot zal worden. Er mag maximaal twee verdiepingen hoog gebouwd worden. Het straatbeeld zal dus niet drastisch veranderen."