Meerdere straten uur lang zonder stroom 17 april 2018

02u51 0

Verschillende straten in Diegem zaten gisterochtend een uur lang zonder stroom. Dat was vanaf 8.14 uur het geval in onder meer de Broekstraat, De Reinelaan, de Haachtsesteenweg, de Woluwelaan, het Alfons De Cockplein en de Zaventemsesteenweg. Tien minuten later was er opnieuw stroom in de Frans Degeyndtgaarde, de Haachtsesteenweg en de Watermolenstraat. Maar in een vijftiental andere straten was het euvel pas om 9.15 uur verholpen. In totaal waren zowat vierhonderd gezinnen getroffen door de panne. (RDK)