Matexi schrapt groot scherm voor WK PROJECTONTWIKKELAAR BINDT IN NA KLACHTEN HANDELAARS ROBBY DIERICKX

21 juni 2018

02u33 0 Machelen U kan komende zaterdag niet voor onze Rode Duivels supporteren in de voormalige feestzaal in de Ferréstraat. Na protest van handelaars heeft het schepencollege organisator Matexi gevraagd om alles af te blazen. En daar is de projectontwikkelaar uiteindelijk op ingegaan.

'Nog geen idee waar je de match België-Tunesië zaterdag om 14 uur zal bekijken? Dan hebben wij met de voormalige feestzaal in de G. Ferréstraat de geschikte locatie.' Een folder met die opdruk kregen de Machelaars de voorbije dagen in de bus. Afzender was Matexi, de projectontwikkelaar die momenteel ruim honderd woningen bouwt in het centrum van Machelen, en de voormalige feestzaal in de Ferréstraat gebruikt als ruimte voor verbindende buurtinitiatieven. Bedoeling was dus om er komende zaterdag ook de tweede WK-wedstrijd van de Rode Duivels uit te zenden, en om er gelijk ook gratis frietjes uit te delen.





Concurrentie

Maar zover komt het niet, want na protest van de lokale handelaars en horecazaken heeft het schepencollege Matexi gevraagd om alles af te blazen. "We waren zelfs niet op de hoogte van het evenement", zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). "Bovendien mag Matexi enkel iets in die feestzaal organiseren voor omwonenden die hinder ondervinden van de bouwwerken. Voor dit evenement werd echter de hele gemeente uitgenodigd, wat concurrentie voor de handelaars betekent. En wij willen als gemeente net onze lokale handelaars, die zelf ook diverse activiteiten rond het wereldkampioenschap organiseren, steunen."





Matexi ging in op de vraag van de gemeente en blaast het evenement nu af. "We hadden nooit de intentie om met de lokale handelaars te concurreren", zegt Caroline Franz van de projectontwikkelaar. "Zelf zijn we ook geschrokken van de hevige reacties die we gekregen hebben, zeker omdat we niemand tegen de schenen wilden schoppen."





Klanten ronselen

De lokale handelaars reageren intussen tevreden. "Matexi zette ons met dat evenement een grote hak", vindt Patrick Cox, uitbater van de cafetaria van sporthal Bosveld. "Bij elk groot toernooi plaatsen we twee grote schermen en wordt de cafetaria omgetoverd tot een supportersdorp. Nu wilde Matexi plots onze klanten ronselen. Dat doe je niet." En ook Peter Roose van Frituur Broun II is opgelucht. "Matexi was van plan om gratis frieten uit te delen, wat voor mij - en bij uitbreiding de hele Machelse horeca - een regelrechte kaakslag geweest zou zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de projectontwikkelaar alles moet afblazen. Mochten ze de lokale zelfstandigen nu bij hun evenement betrokken hebben, dan hadden we waarschijnlijk anders gereageerd."