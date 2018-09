Marcel en Julienne vieren briljanten bruiloft 07 september 2018

02u32 0

Marcel Vander Cammen en Julienne Rampelberg hebben onlangs hun briljanten bruiloft op het gemeentehuis van Machelen gevierd. De twee stapten op 25 juli 1953 in het huwelijksbootje in diezelfde gemeente. Na hun trouw kregen ze één dochter, twee kleinkinderen en inmiddels zijn er ook al drie achterkleinkinderen. Marcel was zelfstandig schilder, terwijl zijn vrouw in de winkel stond.





Tegenwoordig houdt Julienne zich nog bezig met het maken van schilderijen en zorgt ze voor het huishouden. Af en toe gaat het briljanten echtpaar met de dochter en schoonzoon enkele dagen op vakantie naar de Moezel, het Zwarte Woud of Zeeland.





(RDK)