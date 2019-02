Machelse lacrosseclub vult de lege magen RDK

04 februari 2019

De Machelse lacrosseclub heeft onlangs haar jaarlijks eetfestijn georganiseerd in basisschool De Sterrenhemel. Het eetfestijn was al aan de zesde editie toe. Voor het voorgerecht konden de aanwezigen kiezen uit tomatensoep of kaaskroketten. Als hoofdgerecht serveerden de lacrossespelers en de bestuursleden vol-au-vent en stoofvlees. Voor de kinderen waren er curryworsten. Als nagerecht stond dame blanche, chocomousse en Aalsterse vlaai op de menukaart. De lacrosseclub telt ondertussen al honderd leden, waaronder twaalf kinderen tussen 6 en 8 jaar oud.