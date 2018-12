Machelse Atletiek Club schenkt 811 euro aan KOTK RDK

21 december 2018

De Machelse Atletiek Club heeft tijdens haar kerstfeestje in de cafetaria van sporthal Bosveld een cheque van 811 euro overhandigd aan Kom op tegen Kanker. Het bedrag werd bijeengesprokkeld tijdens het spaghettifestijn van de atletiekvereniging. Per verkochte spaghetti ging 1 euro naar Kom op tegen Kanker. Daarnaast werd ook nog geld ingezameld via de verkoop van zelfgemaakte confituur, die geschonken werd door één van de leden van de club. Het was Marc Michils, de algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, die de cheque in ontvangst kwam nemen.