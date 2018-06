Machelen is toegankelijke gemeente 09 juni 2018

02u53 0

Machelen is volgens de provincie Vlaams-Brabant een toegankelijke gemeente. Dat werd gisteren beslist naar aanleiding van de campagne 'Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!'. In totaal kregen 33 Vlaams-Brabantse gemeenten een jaar de tijd om een tienpuntenprogramma voor meer toegankelijkheid te realiseren. Belangrijke punten uit het programma zijn het screenen van parkeerplaatsen en handelszaken, de organisatie van een toegankelijk evenement, het organiseren van een knelpuntwandeling en een overlegmoment met de gebruiker. Machelen is één van de vier Vlaams-Brabantse gemeenten die het label in ontvangst mochten nemen.





(RDK)