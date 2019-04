Machelen fleurt glasbollen op tegen sluikstorten JCV

19 april 2019

17u10 0 Machelen Twee glasbollen in Machelen krijgen van afvalintercommunale Incovo een synthetisch grasperkje en wat bloemen. De verfraaiing moet er voor zorgen dat de glasbollen minder het doelwit worden van sluikstorters.

Incovo beheert 80 glasbollen in 5 gemeenten. Twee van hen, een in de Chrysantenstraat en een in de Henri Brounstraat in Machelen, worden verfraaid met een synthetisch grasveld en wat bloemen. Dat moet ervoor zorgen dat mensen minder geneigd zijn om zwerfvuil achter te laten rond de containers. “Nu laten mensen vaak een zakje met vuil staan rond de containers en dat is niet aantrekkelijk voor de buurt”, zegt schepen van Milieu Magda Geeroms (N-VA). “In Nederland wordt dit ook al gedaan en daar heeft het effect.”

De nieuwe bollen werden vrijdag ingehuldigd met een drankje en een paasei voor de kinderen uit de buurt. Geeroms is zeer te spreken over het initiatief van Incovo. “Dit zijn kleine zaken die een positieve impact hebben”, zegt ze. “Ik denk dat we het eerder daarvan moeten hebben dan van straffen en zware reglementen. Ik zal hier zelf in de toekomst ook op inzetten.”

Tijdens de inhuldiging nam Incovo ook contact op met de buurtbewoners. “Ze moeten contact opnemen als ze opnieuw sluikstorters aan het werk zien”, zegt Geeroms. “Zo zal Incovo ook in de gaten kunnen houden wat het effect is van de grasperkjes. Als dit succes heeft, is het niet uitgesloten dat dit initiatief wordt uitgebreid.”