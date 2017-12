Machelen blijft financieel gezond, belastingen verhogen niet 02u43 0 Machelen Vrijetijdssite Bosveld, een nieuw woonzorgcentrum, de bouw van het nieuwe GISO en een nieuwe kribbe: de gemeente Machelen heeft deze legislatuur heel wat geïnvesteerd, maar blijft toch financieel gezond. Belangrijk voor de inwoners: de belastingen gaan niet omhoog.

De gemeenteraad van Machelen heeft vorige week de begroting en de meerjarenplanning tot 2021 goedgekeurd. "We hebben deze legislatuur al heel zwaar geïnvesteerd in nieuwe projecten zoals de bouw van de vrijetijdssite Bosveld en het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum", zegt schepen van Financiën Dirk De Wulf (sp.a). "Daarnaast zijn er nog investeringen lopende zoals de bouw van de nieuwe gemeentelijke, secundaire school GISO, de nieuwe kribbe, extra klassen voor gemeenteschool De Fonkel en binnenkort ook de nieuwe loods voor de technische diensten. Toch blijft de gemeente financieel gezond en dat zonder de belastingen te verhogen, zonder te moeten inboeten in de dagelijkse werking en zonder te moeten terugschroeven in de investeringen."





Volgend jaar maakt de gemeente ook 500.000 euro vrij voor de aanleg van nieuwe voetpaden en wordt een bureau aangesteld voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. "En dat terwijl de belastingen niet verhoogd worden", aldus nog De Wulf. "De personenbelasting bedraagt slechts 5 procent en is daarmee één van de laagste van Vlaanderen. Ook de opcentiemen op onroerende voorheffing, die in 2018 nog slechts 692 zullen bedragen, zitten ver onder het Vlaamse gemiddelde." (RDK)