Maand lang werken op Woluwelaan: één rijstrook dicht RDK

15 maart 2019

Een aannemer start maandag met werken op de Woluwelaan in Machelen en Diegem. Vanaf het kruispunt van de Steenweg Buda wordt een rijstrook afgesloten richting het kruispunt met de Haachtsesteenweg. Er moet namelijk een laszone gecreëerd worden voor een gestuurde boring. Daardoor is er geen verkeer mogelijk op de linkerrijstrook. Alle verkeer blijft mogelijk, maar automobilisten zullen rekening moeten houden met hinder. De werken eindigen pas op vrijdag 19 april. De maximumsnelheid daalt er een maand lang van 70 naar 50 kilometer per uur.