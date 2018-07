Lucienne Dewinter in de bloemetjes gezet 10 juli 2018

02u42 0 Machelen Na 56 jaar heeft Lucienne Dewinter (76) vorige week haar wasserette Sneeuwwitje in Diegem gesloten. Om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet werd ze in de bloemetjes gezet door het bestuur van de Verenigde Handelaars & Zelfstandigen van Diegem en schepen van Middenstand Rony Debeerst (sp.a).

Elke dag stond ze zeventien uur lang in haar wasserij in de Tenaertslaan in Diegem en dat 56 jaar lang. Maar op zaterdag 30 juni hing ze de was voor het laatst aan de draad. De installatie in haar wasserij was aan vervanging toe, waardoor de kosten hoog zouden oplopen. Een investering die Lucienne Dewinter niet meer wilde doen en dus besloot ze te stoppen. Ze deed 56 jaar lang de was van inwoners, maar ook van voetbalclub Diegem Sport en de nationale vrouwenploegen, van de Red Flames tot jeugdploegen. Drie weken voor haar pensioen mocht ze ook nog de uitrustingen wassen van de nationale voetbalploeg van Costa Rica, die een vriendschappelijke match kwam spelen tegen België.





Om haar afscheid gepast te vieren, kreeg ze een boeket bloemen overhandigd van het bestuur van de Verenigde Handelaars en Zelfstandigen van Diegem en van schepen van Middenstand Rony Debeerst. (RDK)